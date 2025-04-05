Пользователи пока не спешат переходить с 1080p на 1440p и тем более на 4K/

По статистике StatCounter самым распространенным в мире разрешением ПК-мониторов является 1080p. На нем сидят более 24% пользователей. Вместе с тем, набирающее популярность у геймеров 1440p отстает в 7 раз с долей всего в 3,46%.

2-е место в топе заняло разрешение 1536x864. По всей видимости, некоторые "пекари" включают в Windows 125%-ное масштабирование, из-за чего сайты начинают понимать 1080p как 864p. Таким образом, доля 1080p в действительности выше и равна почти 35%.

3-я строчка в рейтинге досталась разрешению 1366x768, присущему устаревшим мониторам с диагональю 18,5", а также в большей степени бюджетным ноутбукам. Что интересно, 10 лет назад больше всего пользователей сидело на 1366x768, а 1080p могли себе позволить лишь 13,69%.

В РФ доля FullHD достигает 48%, если применить упомянутый выше метод сложения разрешений. А 1440p используется на 42% и 47% чаще, чем в среднем по миру и в США. В Америке 1080p используют максимум треть юзеров, а еще 10% задействуют 1280x960, что похоже на отмасштабированное 1600x1200, которое обычно присуще ЭЛТ-мониторам.

В общем, 1080p пока не собирается никуда уходить, так как треть мира продолжает его эксплуатировать. Даже в некоторых странах ЕС доля данного разрешения достигает почти 50%. 1440p гораздо менее распространено, а 4K-монитор в лучшем случае есть у 1 из 100.