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Razg0n
Lenovo упомянула GeForce RTX 5060 и 5060 Ti в характеристиках своих ПК
Это подтверждает скорый выход данных видеокарт

Геймеры с рациональным экономическим подходом к процессу сборки игровых ПК с нетерпением ожидают выхода новейших видеокарт GeForce RTX 5000 массового сегмента. И похоже, что дата выхода новинок стремительно приближается, поскольку вендоры начали отображать их на официальных слайдах.

К примеру, Lenovo указала GeForce RTX 5060 и GeForce RTX 5060 Ti в спецификациях своего геймерского системного блока "Legion Tower 5i Gen (Intel)". По его характеристикам становится понятно, что он ориентирован на бюджетную нишу рынка. По крайнем мере так считает издание Videocard.com.

Довольно интересен здесь процессор, указанный как Core Ultra i9. Это топовый мобильный Core Ultra 9 на базе Arrow Lake-HX, который в рамках программы "Mobile on Desktop (MoDT)" адаптировали для пропиетарной Micro-ATX материнской платы на чипсете HM870.

На дополнительных слайдах можно заметить 2-х кулерное исполнение видеокарт. Также видно, что они несут на борту 8-пиновый разъем питания. К сожалению, подробных характеристик GeForce RTX 5060 и 5060 Ti Lenovo не приводит.

Подобная подготовка системными интеграторами своих готовых ПК, вероятно, намекает на скорый релиз "народных" GeForce RTX 5000, который может состояться уже в этом месяце.

#nvidia #geforce #lenovo #rtx #5060 #5060 ti
Источник: videocardz.com
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