Из-за возобновления действия налога, действие которого было временно приостановлено

Производители готовых ПК стремятся сократить зависимость от оборудования, произведенного Китае, а крупные игроки рынка, такие, как HP и Dell, уже смогли диверсифицировать цепочки поставок. Однако более мелкие фирмы, похоже, не смогут быстро перестроиться.

Отмечено, что ведение новых пошлин в США на импорт из Поднебесной неизбежно приводит к росту цен на компьютерное железо. В итоге это сказывается на стоимости готовых ПК не в лучшую сторону. Компания Puget Systems в своем блоге объявила о вероятном перекладывании издержек на потребителей, хотя частично она покроет их за свой счет.

Крупнейшие вендоры, включая Apple, Dell и HP, смогли перенести часть производств на пределы Китая, например, в тот же Вьетнам, на который не распространяются пошлины. Но игнорировать Поднебесную все же невозможно, так как в ней изготавливается большая часть электроники в мировом масштабе.

С начала года власти США обложили производителей почти всех товаров двумя отдельными налогами по 10% каждый, что привело к 20%-ному росту цен на импортные комплектующие. Кроме того, с 1 июня закончится действие правила, освобождающего некоторые товары от еще одного 25%-го сбора. Сюда, к примеру, относятся видеокарты, которые суммарно могут подорожать на 45%.

Puget Systems предупреждает, что GPU и так дорогие из-за дефицита. А дополнительные пошлины, введенные правительством США, могут сделать их недоступными для многих потенциальных покупателей. Компания на первых порах выступит демпфером взлета цен, но в будущем потребители, вероятно, все же ощутят экономические изменения в сфере компьютерных комплектующих.