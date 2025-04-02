Множество пользователей захотели опробовать новинку, что привело к избыточной нагрузке на графические процессоры OpenAI

В то время, как Apple сталкивается с трудностями при разработке Apple Intelligence, а Google предоставляет пользователям посредственный продукт в лице Gemini, OpenAI несется впереди планеты всей в деле освоения новых технологий, связанных с искусственным интеллектом.

В скором времени компания планирует выпустить новую языковую модель ChatGPT, впервые с момента выхода ChatGPT 2. Ожидается, что энтузиасты смогут опробовать ее локально на своих ПК уже в конце года. А пока же OpenAI прославилась тем, что смогла привлечь 40 млрд долларов инвестиций, что стало крупнейшей частной сделкой в технологической сфере в истории.

Кроме прочего, на текущей неделе OpenAI произвела настоящий фурор в сети, позволил пользователям бесплатной версии ChatGPT генерировать изображения. Желающих опробовать новинку оказалось так много, что на сервера компании едва могли обрабатывать значительно возросшую нагрузку.

"Забавно наблюдать, что людям нравятся изображения ChatGPT, но наши GPU плавятся", — написал в X (запрещена в РФ) главный исполнительный директор OpenAI Сэм Альтман.

OpenAI временно ограничила бесплатную генерацию картинок, но сейчас она вновь доступна в количестве до 3-х шт. в день. Генератор в ChatGPT отличается высоким реализмом, поэтому неудивительно, что пользователи "ломанулись" опробовать его в действии.