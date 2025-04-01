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Razg0n
Обнаружена GeForce RTX 5090 с повышенным на 9% числом ROP
Она, в противовес моделям с пониженным количеством блоков растеризации, дает больший FPS в играх

Как известно, посредственный контроль качества продукции в NVIDIA привел к попаданию на рынок "ущербных" версий GeForce RTX 5090 с количеством ROP, равным 168. Это на 8 меньше, чем должно быть, что в итоге приводит к падению FPS в играх на 5%.

В порыве гнева геймеры начали критиковать NVIDIA, но, по всей видимости, маятник может также качнуться и в противоположную сторону. Издание TechPowerUp заявляет, что к ним в руки попала ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 LC, оснащенная 192 полностью функциональными ROP.

То есть GPU GB202 в обозначенной видеокарте содержит на 16 блоков растеризации больше положенного. В процентном соотношении это прирост на 9,1%. К сожалению, TechPowerUp еще не завершили полный тест новинки, но кое-какие данные о её производительности уже появились.

Так, в Elden Ring в 4K прирост производительности на версии со 192 ROP составил 5,8% — 201,3 FPS против 190,3. В Cyberpunk 2077 прибавка составила 2,8%. Сложение эффекта от разгона и повышения числа ROP дает на выходе буст в 9,5% и 9% в первой и второй игре, в сравнении с GeForce RTX 5090 FE.

Теория появления новинки на свет гласит, что NVIDIA могла ошибиться на этапе формирования правильной конфигурации GPU, и часть GeForce 5090 получила как меньше, так и больше ROP. Вероятно, более мощный GPU мог попасть не только в серию ROG ASTRAL, но и к другим вендорам. А значит шанс нарваться на более прокачанный графический процессор GB202 есть даже у выбравших не самые топовые модели GeForce RTX 5090.

#nvidia #geforce #gpu #видеокарта #rtx #5090 #rop
Источник: techpowerup.com
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