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Razg0n
В Калифорнии количество зарядных станций для электромобилей на 48% превысило число АЗС
Штат лидирует по уровню развития инфраструктуры для электрокаров

Штат Калифорния лидирует в деле перехода автотранспорта с бензина и дизеля на экологически чистую электроэнергию, становясь ориентиром для прочих регионов США. Здесь проживает всего 11,3% жителей страны, но также тут реализуется 30% от всех продаваемых электромобилей (EV) в стране.

Отмечается, что каждый 4-й калифорниец при покупке ТС в итоге кладет глаз на EV, вместо выбора модели на привычном топливе. Стремительное расширение парка автомобилей на электричестве, очевидно, потребовало кратного увеличения количества зарядных станций, что в итоге и было осуществлено.

По заявлению губернатора Гэвина Ньюса, в настоящий момент в Калифорнии насчитывается в общей сложности 178 549 станций, включая как общественные, так и частные с возможностью совместного доступа. Данная цифра на 48% превышает число АЗС, коих в штате насчитывается около 120 000.

Из этих станций 162 000 относятся к уровню 2, то есть они рассчитаны на длительный период зарядки. А оставшиеся почти 17 000 способны к быстрой передаче электроэнергии. Плюсом к этому, согласно оценкам Калифорнийской энергетической комиссии (CEC), в односемейных частных домах Калифорнии установлено более 700 000 станций уровня 2.

На расширение общественной инфраструктуры для электрокаров и ТС на водороде из госбюджета было выделено 1,4 млрд долларов. В 2024 году было построено около 38 000 новых объектов и еще 35 554 самостоятельно смонтированных было выявлено путем сбора статистики.

#сша #электромобили #калифорния
Источник: techspot.com
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