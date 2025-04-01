Повышенная пропускная способность RAM способствует большему раскрытию связки CPU + GPU

По мере увеличения тактовых частот памяти DDR5 начали возникать препятствия для дальнейшего наращивания количества мегагерц. Для борьбы с ними организация JEDEC разработала новый стандарт, названный CUDIMM DDR5.

Физическая реализация CUDIMM представляет собой дополнительную микросхему на плате ОЗУ, являющуюся драйвером тактовой частоты (CKD). С его помощью удается устранить потерю тактового сигнала, которая возникает вследствие, теплового шума, помех от БП и т. д.

В результате удается добиться значительно более высоких частот DDR5. Энтузиасты путем разгона умудряются покорять планку в 12000 МГц и более. Но коммерческий продукт, гарантирующий подобное, пока не вышел. Зато начали массово появляться модули на 9600 МГц, в том числе и у производителя ADATA.

Проведенное изданием TechPowerUp исследование показало, на что способна DDR5-9600 в сравнении с "народной" DDR5-6400, которую поддерживают Core Ultra 200 без индекса K / KF. Так, в AIDA64 первая смогла продемонстрировать 137 300 МБ/с, 106 440 МБ/с и 127 130 МБ/с по чтению, записи и копированию, превзойдя DDR5-6400 на 46%, 30% и 51% соответственно. Кроме того, тайминги упали со 100,2 нс до 82,6 нс.

Показатель однопоточной производительности Core Ultra 9 285K, оснащенного DDR5-9600, в Cinebench R24 вырос на 0,66%, а многопотоке прирост составил 8%. Это позволило процессору выполнить рендеринг сцены в Blender 4.1 не за 12 мин 49 с, а за 12 мин 12 с, что лучше на 4,8%.

В игровой нагрузке также была замечена прибавка. В 3DMark TimeSpy Extreme производительность системы увеличилась на 7,1%, а в Counter-Strike 2 удалось получить буст в 4,6%. Baldur's Gate 3 лучше всех отозвалась на рост частоты RAM и предоставила на 11,7% больше FPS.

В результате, стало ясно, что DDR5-9600 — это не избыточная роскошь, а реальный инструмент для максимального повышения скоростных характеристик топовых геймерских ПК.