Так как это может привести к нестабильной работе данных серий видеокарт в играх

С выходом линейки видеокарт GeForce RTX 5000 возникла ситуация, когда новые драйверы стали вызывать проблемы на поколениях GeForce RTX 3000 и 4000. При этом GeForce RTX 5000 на них работают отлично. В итоге разработчики начали рекомендовать геймерам использовать устаревшие версии ПО.

Ранее издание Wccftech уже сообщало о том, что последние драйверы NVIDIA 572.XX для GeForce RTX 4000 приводят к нестабильной работе GPU. Пользователи сталкиваются с внезапными сбоями, зависаниями и даже потерей FPS. К сегодняшнему дню ситуация разрослась до таких масштабов, что гейм-девелоперы призывают вообще не устанавливать свежие версии драйверов.

Вышедшие всего несколько дней назад тайтлы, такие, как The First Berserker: Khazan и inZoi, работают на GeForce RTX 4000 с ошибками, выраженными в том, что игроки видят подвисания и пропуски кадров. К сожалению, серия GeForce RTX 3000 также подвержена неисправности драйверов NVIDIA 572.XX.

Разработчики игр призывают геймеров использовать драйвер NVIDIA 572.XX (последняя версия 572.83) только в том случае, если в их ПК установлена видеокарта GeForce RTX 5000. Владельцы GeForce RTX 3000 и 4000 должны устанавливать версию 566.36, которая вышла в декабре 2024 года. В предыдущих отчетах указывалось, что пользователи, самостоятельно установившие драйверы 566.XX, смогли этим устранить баги на RTX 30 и 40.

NVIDIA не признает проблемы, так что разработчикам игр остается лишь советовать геймерам устаревшие драйвера. Возможно, если бы игровой сегмент составлял в доходах NVIDIA бо́льшую долю, то ситуация была бы разрешена гораздо быстрее.