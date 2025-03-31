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Razg0n
В ресторане Denny's запустили меню с завтраком Дженсена Хуанга, ценой менее $5
Питание в Denny's сыграло немалую роль в деле становления компании NVIDIA.

Впервые представленный на мероприятии GTC 2025, завтрак под названием "Nvidia Breakfast Bytes" отныне доступен в ресторанах Denny's в Калифорнии. На 2025-й год это первое блюдо в меню, содержащее в своем наименовании слово NVIDIA.

"Nvidia Breakfast Bytes" оценивается всего в $5 и суммарно способен пополнить организм энергией в 520 калорий. В составе завтрака преимущественно присутствуют мука, обработанное мясо и сахар. Издание Tom's Hardware считает, что блюдо может быть так же полезно для здоровья, как и покупка GeForce RTX 5090 для банковского счета.

В Denny's заявляют, что "Nvidia Breakfast Bytes" будет доступен в течение ограниченного времени — до 13 мая. Как можно заметить по изображению, завтрак состоит из четырех свиных сосисок и четырех пышных блинчиков. Также к нему полагается половник кленового сиропа.

Кроме прочего, Denny's подготовила подробные инструкции по приготовлению идеального "Breakfast Byte" и разработала наглядное руководство по оборачиванию блина вокруг сосиски, похожее на приготовление хот-дога. Данная инструкция отличается от того, как потреблял завтрак Дженсен Хуанг.

По его словам, он заворачивал сосиску в блин и макал ее в сироп, после чего съедал с одного конца до другого. Данный способ выглядит как более удобным с точки зрения обхвата блюда пальцами. В дополнение, глава NVIDIA рассказал о важности Denny's в его жизни.

Заведение придавало Хуангу сил и бодрости, когда он упорно трудился в течение долгих смен. В конце концов, питание в Denny's поспособствовало рождению NVIDIA.

#nvidia #дженсен хуанг
Источник: tomshardware.com
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