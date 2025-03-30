Очередная глава в эпопее с материнскими платами ASRock на базе сокета AM5

В последнее время ПК-энтузиасты столкнулись с массовыми проблемами, заключающимися в сбоях работы процессоров Ryzen 9000 на материнских платах ASRock. По этому показателю данный вендор заметно опережает конкурентов.

Сабреддит ASRock начал переполняться сообщениями о случаях невозможности загрузки систем, которые оборудованы процессорами Ryzen 7 9800X3D. В одном из последних тредов пользователь столкнулся со схожей неисправностью.

Правда, здесь уже фигурирует Ryzen 9 9950X3D, скомбинированный с материнской платой ASRock RS X870. По утверждению пострадавшего, он использует последнюю доступную версию BIOS. Вместе с тем производитель утверждает, что ни одна версия прошивки не способна стать причиной повреждений процессоров.

Пользователь не пытается голословно обвинить ASRock или AMD, а просто хочет привлечь внимание к проблеме и получить рекомендации, поскольку он мог что-то упустить. Внешне же всё выглядит исправно, в том числе и CPU.

В конце концов, Reddit'овец принял решение вернуть неисправный "камень" продавцу, воспользовавшись правом возврата товаров в течение 14 дней. С момента невозможности запуска прошло 9 дней, так что он решил поспешить, иначе существует риск остаться с нерабочим CPU, за который были уплачены немалые деньги.

ASRock утверждает, что для устранения неисправности достаточно почистить сокет. Однако при таком варианте существует риск повреждения хрупких элементов, особенно если этим будет заниматься неопытный юзер.