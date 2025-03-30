Инновация в дизайне процессорных систем охлаждения ASUS

Некоторое время назад компания Phanteks потрясла рынок компьютерных комплектующих, выпустив СЖО TRYX PANORAMA 360 ARGB с изогнутым дисплеем. Данный шаг заставил ASUS повторить концепцию, но уже под собственным брендом. Так на свет появилась ROG RYUO IV SLC 360 ARGB.

Конкурент не стесняется устанавливать на TRYX PANORAMA 360 ARGB ценник под €400. И в этом свете для ASUS, действительно, довольно трудно отказаться от реализации системы охлаждения подобного типа, учитывая, сколько можно на ней зарабатывать.

ASUS здесь не изобретает велосипед, а просто "списывает". Но не точь-в-точь, а в чем-то делая лучше. Например, ROG RYUO IV SLC 360 ARGB обладает экраном с диагональю в 6,67", против 6,5" у TRYX PANORAMA 360 ARGB. Хотя частота обновления в обоих вариантах одинакова и равна 60 Гц.

В соответствии с заявленными характеристиками, ROG RYUO IV SLC 360 ARGB имеет медный водоблок и алюминиевый радиатор. Вентиляторы стандартные 120x120x25, со скоростью вращения 500-2650 об/мин +/-10%, расходом воздуха 2 м3/мин и уровнем шума в 39,6 дБ(А).

Форма дисплея у новинки, фактически, повторяет конструктивные особенности большинства корпусов-аквариумов. И при взгляде "в угол" корпуса сквозь стекла становятся видны обе стороны экрана ROG RYUO IV SLC 360 ARGB. Таким образом, за счет гармонии комплектующих повышается эстетическая привлекательность сборки ПК.