Они показывают прирост производительности, в сравнении с предыдущим поколением Raptor Lake H / HX

К радости геймеров, Intel наконец выпустила мобильные процессоры на базе кардинально новой чиплетной архитектуры Arrow Lake. По неведомой причине западная пресса молчит о данном событии, но китайская информационная среда переполнена новостями, касающимися новинок от Intel.

Intel решила выделить презентацию Arrow Lake H / HX в отдельное событие в Поднебесной. Либо потому, что компания хотела выпустить продукты в Азии в первую очередь, либо по той причине, что для остальной части мира приурочено свое мероприятие.

Arrow Lake H / HX уже были анонсированы на CES 2025, так что те слайды, которые показала Intel, мы уже видели. Но кое-какие сведения были представлены впервые. Например, согласно новым изображениям, процессоры Arrow Lake H / HX стали на 40% энергоэффективнее, в сравнении с Raptor Lake H / HX.

Например, в Counter-Strike 2 модель Core Ultra 9 275HX демонстрирует на 8% больше FPS, чем Core i9-14900HX, в случае, когда они оба расходуют идентичные 125 Вт мощности. По официальному заявлению Intel, новинка обеспечивает 10%-ный прирост производительности в однопоточной нагрузке и 19%-ный в многопоточной.

Отдельный интерес представляет встроенный в Arrow Lake H / HX сопроцессор NPU. Intel сотрудничает с разработчиками игр, предоставляя им AI Game Assistant SDK, с помощью которого те могут взвалить ИИ задачи на NPU, оставляя ресурсы CPU для получения большего FPS.

Реализация AI Game Assistant SDK дает возможность геймерам, к примеру, спрашивать у ИИ, как победить босса. Естественно, это отнимает часть времени ЦП. И перенос данной нагрузки на плечи отдельного чипа способствует повышению фреймрейта. Согласно тестам, в Black Myth: Wukong FPS возрастает на 5%, в сравнении с выполнением ИИ на CPU, и на 15%, если ИИ пользуется мощностями GPU.