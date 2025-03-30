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Razg0n
Microsoft добавила в приложение "Блокнот" ИИ Copilot
Это позволяет автоматизировать процесс форматирования текста

В 1985 году появилась операционная система Windows 1.0, и с самого начала в ней присутствовало приложение "Блокнот", которое стало незаменимым помощником пользователей для решения самых разных задач, вследствие легкости и простоты.

Долгое время "Блокнот" оставался в своем первозданном виде. Более чем три десятилетия Microsoft не прикасалась к программе, так как она этого и не требовала. Являясь легковесной, она полностью устраивала пользователей.

Однако в последнее время тенденция начала изменяться, а пользователи стали более требовательными. Поэтому, осознав необходимость изменений, Microsoft решилась на добавление в "Блокнот" новых функций. И за несколько лет он получил дополнительные возможности к просто тому, чтобы создавать и сохранять текстовые файлы.

В 2022 году в приложение интегрировали закладки, что позволило избежать одновременного открытия множество копий "Блокнота" и захламления рабочего пространства. В 2024 году пользователям стали доступны проверка орфографии и грамматики, так как "Блокнот" существенно проапгрейдился в рамках глобального обновления Windows.

И, наконец, в 2025 году наступила очередь искусственного интеллекта. Microsoft, следуя тренду, добавила в программу свой генеративный ИИ Copilot, который можно вызвать путем нажатия на специально отведенную для него кнопку на панели инструментов.

После нажатия появляется меню, где можно вызвать функции, ответственные за проверку теста. Например, можно его переписать, сделать длиннее или короче, изменить тон повествования или отформатировать в соответствии с содержимым.

#windows #блокнот
Источник: techpowerup.com
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