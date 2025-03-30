Видеокарты Intel Arc не пользуются популярность у геймеров, что видно по цифрам продаж

Известный среди энтузиастов немецкий магазин Mindfactory продолжает служить мерилом экономической обстановки, касающейся продаж графических ускорителей. В этот раз была опубликована статистика реализованных экземпляров GPU за текущую неделю.

Несмотря на тягу геймеров к NVIDIA, по продажам Radeon внезапно превзошли GeForce. "Красный" лагерь сумел оттянуть на себя 52,69% предпочтений покупателей, а "зеленому" достались оставшиеся 47,31%. Однако, если судить по деньгам, то реализация карт от AMD принесла Mindfactory заметно меньше, всего €330 360, в то время, как с продаж NVIDIA удалось получить €611 997.

Абсолютным лидером по количеству проданных карт стала Radeon RX 9070 XT. Магазин смог сбыть 340 единиц. За ней следуют GeForce RTX 5080, показавшая в 1,5 раза меньший результат, и Radeon RX 7800 XT, отставшая от Radeon RX 9070 XT почти в 6 раз. 4-е и 5-е места заняли GeForce RTX 5070 Ti (45 ед.) и GeForce RTX 5070 (30 ед.).

Средний чек видеокарт AMD был равен €751, а NVIDIA — €1549. Помогли "зеленым" достаточно дорогие GeForce RTX 5080 и GeForce RTX 5090. AMD не располагает в своем ассортименте моделями с ценой в $1000+ в текущем поколении, поэтому приносит Mindfactory меньший доход.

Что интересно, геймеры полностью проигнорировали видеокарты Intel Arc, за неделю не купив ни одной из них, на фоне суммарно 835 проданных экземпляров от AMD и NVIDIA. Это может быть связано с отсутствием высокопроизводительных моделей, проблемами с оптимизацией в играх, а также с малыми поставками.