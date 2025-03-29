Она может стать отличным дополнением для высокопроизводительных CPU Ryzen 9000.

Издание Wccftech представило на всеобщее обозрение изображения флагманской материнской платы ASUS ROG Crosshair X870E Extreme, обладающей полным набором функций для построения самых производительных сборок ПК на базе сокета AM5.

Данная материнская плата позволит в полной мере раскрыть потенциал Ryzen 9800X3D и 9950X3D.

Ранее ASUS уже выпустила модели для энтузиастов с наименованиями Hero и Apex. Они предлагают более, чем достойный уровень оснащения, но версия Exreme доводит функциональность платформы AM5 до предела.

Можно долго перечислять все фишки ASUS ROG Crosshair X870E Extreme, но проще сказать, что данная плата совмещает плюсы ROG Crosshair X870E Hero и ROG Crosshair X870E Apex, например, возможность установки как 4-х модулей RAM, так и пары SSD M.2 в слот DIMM.2 через AIC плату.

Плата поддерживает различные оверклокерские функции. Ожидаемая стоимость новинки значительно превышает отметку в $1000.