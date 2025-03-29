Приличный прирост производительности обусловлен обновлением CPU и GPU

В настоящий момент многие пользователи смартфонов не считают скоростные достижения последних топовых SoC необходимостью в своих задачах. Практически для всего им достаточно производительности даже устаревших Snapdragon 855 / 855+.

Однако всегда находятся те, кому мало даже того, что предлагает самая быстрая из существующих версий мобильных процессоров. В том числе и для них в октябре Qualcomm презентует свою наиболее передовую модель, заменяющую текущий топ в лице Snapdragon 8 Elite.

Пока неизвестно, как она будет именоваться, так что некоторые издания пока предпочитают называть её Snapdragon 8 Elite 2. Согласно новой утечке из Китая новинка обрадует энтузиастов, так как сможет набирать внушительные 3,8 млн баллов в тесте AnTuTu.

Для примера, стоящий на 1-м месте в рейтинге производительности смартфон iQOO 13, оснащенный Snapdragon 8 Elite, выбивает 2,69 млн баллов. Таким образом, предстоящий флагман будет на 41,3% быстрее текущего.

Snapdragon 8 Elite 2 будет построен на базе ядер Oryon 2-го поколения — собственной разработки Qualcomm. CPU будет включать в себя 2 высокопроизводительных Primе ядра и 6 ядер Performance, сочетающих баланс между скоростью и энергоэффективностью. В качестве GPU фигурирует ускоритель Adreno 840, а размер техпроцесса равен 3 нм.