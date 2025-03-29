Аморфные свойства вещества позволят добиться необходимого уровня жесткости

Складная версия iPhone не дает покоя фанатам Apple. За последнее время она успела превратиться в некий миф, вокруг которого слагают легенды. Новая информация раскрывает детали о механизме шарнира, присущего новинке.

Как заявляет информатор Weibo, шарнир в грядущем складном "яблочном" смартфоне будет выполнен из жидкого металла. Ранее от инсайдера Ming-Chi Kuo уже проскакивали схожие данные о iPhone Fold, если он будет так называться. Теперь это еще раз подтвердилось.

Apple решила применить жидкий металл по той причине, что он придает конструкции устройства некоторые преимущества, одним из которых является высокий уровень жесткости. Данное вещество, также именуемое «аморфным сплавом» или «металлическим стеклом», в 2,5 раза превосходит по прочности титан, что делает его идеальным решением для применения в качестве шарнира.

Аморфные свойства позволяют смартфону быть устойчивым к изгибам, деформациям и давлению, что повышает срок службы девайса и сохраняет его изначальный привлекательный внешний вид путем уменьшения складки на дисплее.

Кроме шарнира, iPhone Fold также потребует использования прочной OLED-панели. Apple ведет работу с поставщиками в данном направлении.