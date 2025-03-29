Разработчикам Intel не удалось обойти технические проблемы при создании GPU, и компания удалила его из своей дорожной карты

Фанаты "синего" лагеря ожидали, что во 2-м поколении видеокарт серии Arc компания Intel выпустит долгожданный флагманский видеоускоритель, способный потягаться с топами AMD и NVIDIA. К сожалению, оказалось, что данным планам не суждено сбыться.

В 3-м квартале прошлого года, перед выходом Arc B580, Intel отменила дальнейшую разработку высокопроизводительного GPU в линейке Arc Battlemage. Ранее опубликованные данные говорили о существовании трех идентификаторов PCI. Мнение энтузиастов на этот счет разделилось.

Одни считали, что третий идентификатор принадлежит улучшенной модификации Arc B580. Другие, что он расширяет серию Arc 2-го поколения, добавляя в нее модель Arc B750, B770 или B780. Но, как бы то ни было, теперь стало окончательно ясно о прекращении разработки GPU BMG-G31 в связи с непреодолимым техническими трудностями, вставшими на пути инженеров Intel.

В процессе дискуссии известных инсайдеров Tomasz Gawroński и Jaykihn выяснилось, что Intel не только приостановила разработку флагмана, но и полностью исключила его из своей дорожной карты. Компания не стала выпускать высокопроизводительный дискретный GPU в продажу вследствие постоянно возникающих препятствий в процессе его создания.

Хотя мы так и не увидели действительно мощную видеокарту от "синего" лагеря, остается надежда на её появление в поколении Arc Xe3 Celestial за счет извлечения уроков, полученных при разработке топового графического процессора в текущей генерации Intel Arc.