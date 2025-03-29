Наблюдается увеличение поставок новых видеокарт NVIDIA и прогнозируется снижение их стоимости.

В последнее время в индустрии видеокарт наблюдался дефицит моделей GeForce RTX 5000. Согласно сведениям от источников в цепочках поставок и ритейлеров, сейчас ситуация значительно улучшилась и скоро склады магазинов будут завалены продукцией.

В большей степени это касается графических ускорителей высокого класса. Известный системный интегратор Falcon Northwest, не скрывая радость, сообщает, что поставки стали регулярными и в более чем достаточных объемах.

В то же время в Newegg, наконец, начали появляться GeForce RTX 5080, постепенно заполняя пустующие полки. К сожалению, цены на них пока остаются далекими от желаний геймеров и MSRP. Но, согласно экономической теории, до процесса спада стоимости GPU должно произойти наполнение складов, поэтому остается только ждать, когда это произойдет, и цены пойдут вниз.

Videocardz.com отмечает, что пользователи не готовы мириться с графическими ускорителями по $3400 за штуку и начали байкотировать GeForce RTX 5000 с возмутительно высоким прайсом, на их взгляд.

В любом случае, NVIDIA уже отладила процесс поставок, и в ближайшие месяцы ожидается множество новых видеокарт от "зеленого" лагеря. Сколько должно пройти времени до снижения цен, остается загадкой, но, вероятно, чем дальше, тем доступнее будут карты.