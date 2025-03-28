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Razg0n
Немецкий ритейлер продает GeForce RTX 5090 с отсутствующими ROP как уцененный товар
Описание гласит, что товар возврату или обмену не подлежит

Допущенные NVIDIA до рынка "ущербные" версии видеокарт GeForce RTX 5000 с отсутствующей частью блоков растеризации породили волну негодования, но она постепенно начала сходить на нет. И когда казалось, что данная тема уже позади, немецкий ритейлер Alternate решил напомнить о темном пятне "зеленого" лагеря.

Так, в каталоге Alternate появилась Zotac GeForce RTX 5090 SOLID OC с теми самыми недостающими ROP. Что интересно, магазин решил не продавать видеокарту как полнофункциональную версию и поместил её в так называемую категорию "B-stock" или по-нашему уцененных товаров.

В примечании к карте есть пометка для покупателей о наличии в ней только 168 ROP. Также указано о невозможности вернуть товар и обменять его на другой, имеющий все 176 ROP. Между тем, отсутствие ROP не привело к снижению цены и данная GeForce RTX 5090 SOLID OC продается за те же €2899, что и нормальные модели.

Согласно тестам, снижение количества блоков растеризации в GeForce RTX 5080 может привести к падению производительности на 11%. В случае с GeForce RTX 5090 потеря FPS ощущается для геймеров еще более оскорбительно.

К сожалению, NVIDIA не предусмотрела способ возврата неполноценных версий GeForce RTX 5090, взвалив ответственность на пользователей, которые должны сами возвращать видеокарты в магазины. По всей видимости, некоторые из продавцов решили реализовать данные карты вместо отправки их вендорам.

#nvidia #geforce #видеокарта #rtx #5090 #rop
Источник: videocardz.com
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