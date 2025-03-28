Ритейлер Microcenter выставил на продажу видеокарты GeForce RTX 5090, но геймеры игнорируют их, так как они слишком дорогие

Выход GeForce RTX 5090 давно состоялся, но найти видеокарты в продаже по рекомендованной цене в мире практически нереально. Многие говорят о дефиците флагмана NVIDIA, но это утверждение справедливо лишь в отношении моделей, стоимость которых равна MSRP.

Если говорит глобально, то найти GeForce RTX 5090 довольно просто. Например магазин Microcenter завезли большую партию GeForce RTX 5090 в топовом исполнении ASUS ROG ASTRAL LC. Эта версия довольно приличного исполнения оснащена заводской системой жидкостного охлаждения.

Между тем, более простых линеек, вроде TUF, на полках не наблюдается. Что до стоимости имеющейся в наличии ROG ASTRAL LC, то она равняется внушительным $3719. По такой цене далеко не многие готовы приобрести видеокарту. Фактически, геймеры не проявляют интереса к подобному предложению и попросту игнорируют его, сметая более доступные версии.

Издание Videocardz подчеркнуло, что в условиях экстремальной инфляции цен на GeForce RTX 5090 компания ASUS продолжает производить сверхдорогие модели с наценкой в 170-186% к MSRP.

Впрочем, с другой стороны приятно осознавать, что GeForce RTX 5090 постепенно становится все доступнее, пусть даже и в таком виде. В конце-концов, затоваривание вряд ли в интересах магазинов и вендоров, а значит прайс на флагман NVIDIA постепенно пойдет вниз.