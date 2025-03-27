Tomshardware: Не специалисту сложно определить подделку, даже разобрав карту

Знаменитый инсайдер Bilibili продемонстрировал с виду безупречно выглядящую GeForce RTX 4090, на которой не было видно никаких следов модификаций и повреждений. Однако, после разбора карты в ней не был обнаружен графический процессор AD102.

Вместо него на плате красовался GA102, используемый в GeForce RTX 3090 Ti, RTX 3090 и RTX 3080 Ti. По всей видимости, видеокарта была нерабочей и попала в руки Bilibili для того чтобы тот выяснил причину неисправности.

Вероятно, разборка карты потребовалась, так как она не запускалась. В противном случае выяснить истинный тип GPU программным способом было бы проще. Данная «GeForce RTX 4090» была продана покупателю всего за 3800 юаней или $530. Это значительно ниже MSRP настоящей GeForce RTX 4090, не говоря уже о её реальной стоимости на торговых площадках.

Пользователь не смог обнаружить подделку, так как ничто её не выдавало. Как отметил Bilibili, образец представляет собой ювелирную работу: на внешней стороне платы невооруженным глазом практически невозможно заметить никаких следов перестановки GPU или другого вмешательства.

Часть кристалла GPU GA102 была аккуратно отпилена для удаления заводской маркировки, и на новом слое были выгравированы надписи, присущие AD102. Подделку можно было определить по компоновке конденсаторов, которая соответствует GA102. Как сказал энтузиаст, данный тип мошенничества довольно прост в реализации, поскольку распиновка GA102 аналогична AD102.