Этому поспособствует прокачанный телеобъектив в новых смартфонах от Apple

Смартфоны от компании Apple многими считаются передовыми, однако они до сих пор не получили возможность записи видео в разрешении 8K, что уже давно умеют не самые топовые аппараты на базе Android. Данную возможность можно было интегрировать еще в iPhone 16, но "купертиновцы" решили этого не делать.

Впрочем, прогресс все же докатился и до Apple. Согласно информации инсайдера с большим послужным списком, в стане "яблока" готовятся к внедрению видеосъемки в 8K в предстоящей линейке iPhone 17. На данный момент iPhone 16 может записывать видео в 4K с 60 FPS, а более старшие Pro и Pro Max расширяют частоту обновления до 120 Гц.

Технически текущая линейка iPhone практически готова к записи в 8K. Ограничением служит не самый продвинутый телеобъектив в Pro / Max моделях, не рассчитанный на подобное. Для захвата изображения с разрешением 8K требуется как минимум 35 Мп матрица, но в iPhone 16 Pro / Max установлен сенсор только на 12 Мп.

По словам Apple пользователи нашли бы странным то, что при съемке в 8K они не могли бы переключаться между всеми тремя камерами. Обновленный телеобъектив в iPhone 17 снимет досадное ограничение и позволит пользователям в 4 раза увеличить детализацию картинки.

Среди Android смартфонов с поддержкой 8K записи видео одним из самих недорогих является Xiaomi 12. А Samsung Galaxy получили эту функцию еще начиная с модели S20.