Магазин снова работает, несмотря на прохождение процедуры реструктуризации.

В текущем месяце немецкий розничный магазин Mindfactory Germany испытывал определенные трудности с доступом к последнему компьютерному железу, что породило разговоры о его финансовой несостоятельности.

Однако, местные информационные службы недавно выпустили официальный пресс-релиз, в котором они отрапортовали о стабилизации ситуации в Mindfactory. Тем не менее, как пишет Heise Online, магазину пришлось провести некоторые технические изменения в своей работе.

Например, была обновлена база данных. В итоге постоянные клиенты магазина столкнулись с необходимостью осуществить регистрацию на сайте заново. При входе под старыми учетными данными их встречает соответствующая надпись.

В понедельник PR-отдел Mindfactory опубликовал статью, где рассказывалось о возобновлении нормального обслуживания покупателей. Вкратце в ней говорится, что ритейлер снова работает в обычном режиме, а клиенты вновь могут получить доступ к растущему ассортименту оборудования. Поставщики снова начали оправлять Mindfactory продукцию, причем не требуя авансовых платежей, что позволяет поддерживать процесс реструктуризации.

Ранее в середине марта потребители столкнулись с остановкой сервисного обслуживания в Mindfactory. Теперь же организация готова снова решать проблемы. Возвраты и прочие обращения в сервис стали вновь разруливаться. Портал VideoCardz подчеркнул, что запасы магазина начали пополняться, хотя, как говорит Heise Online, ценовая политика в нем по большинству позиций все же далека от идеала.