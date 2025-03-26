Он не сильно отстает от гораздо более дорогого Ryzen 7 9800X3D

Портал Tech YES City назвал процессор Ryzen 7 7700 лучшим за свои деньги, так как за $150 он предлагает практически ту же производительность в играх, что и существенно более дорогие CPU. Фактически, в них он почти равен знаменитому Ryzen 7 9800X3D.

По тестам Tech YES City Ryzen 7 7700 в сочетании с быстрыми видеокартами GeForce RTX 5070 Ti и Radeon RX 9070 XT практически не уступает самому быстрому игровому "камню" Ryzen 7 9800X3D в популярном разрешении 1440p, а также в 4K.

При активации высоких настроек графики разница между ними в большинстве ААА-проектов составляет максимум 10%, причем зачастую лишь в редких событиях при сохранении идентичного AVG FPS. Так, в Cyberpunk 2077 отличие по 0,1 FPS не превысило 6%.

Проверка для галочки в разрешении 1080p выявила ожидаемый перевес в сторону Ryzen 7 9800X3D. Так, в Counter-Strike 2 на низком пресете последний оказался на 22% быстрее. Автор исследования по этому поводу сказал, что FPS и так заоблачный, а покупка Ryzen 7 9800X3D не позволит "нубу" одолеть профессионала с более медленным CPU.

Ryzen 7 7700 можно разогнать на 200 МГц, что может прибавить 5% к фреймрейту и сократить отставание от Ryzen 7 9800X3D. Но даже без этого процессор значительно опережает Ryzen 7 9800X3D по соотношению "цена / FPS". Причем Ryzen 7 7700 хорош не только в играх, но и в работе, за счет наличия 8-ми производительных ядер с HT.