Обновленные CPU для сокета LGA 1851 будут ориентированы на энтузиастов

ПК-энтузиасты, идущие в ногу с прогрессом, ждут выхода следующей линейки процессоров Core Ultra. Многочисленные утечки, происходившие ранее, приписывают новым камням самые разные характеристики, в том числе рост количества ядер и концентрацию усилий Intel в большей степени на NPU.

Говорилось даже, что Core Ultra 300 полностью отменили, а сокет LGA 1851 останется с единственным поколением CPU. К счастью, эта информация оказалась недействительной, а Intel действительно работает над выпуском процессоров Arrow Lake-S Refresh.

Как сообщает инсайдер Jaykihn с огромным послужным списком утечек, в этот раз компания отойдет от привычного апгрейда всей линейки и обновление коснется исключительно версий с приставками K и KF, рассчитанных на оверклокеров.

Обычные гражданские модели, увы, не выйдут, а вместо них будут выпущены обновления BIOS с более агрессивными профилями производительности для Core Ultra 200, не влияющими на гарантию.

Кроме новых CPU в "синем" лагере также ведется работа над внедрением функции Intel Performance Optimizations (IPO). Она схожа с профилями разгона (OC), но подразумевает бо́льшую стабильность работы системы. С помощью APO системные интеграторы и OEM-производители смогут безопасно повышать скоростные характеристики процессоров.