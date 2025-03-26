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Razg0n
Windows блокирует драйвер, применяющийся в популярном ПО для управления подсветкой и вентиляторами
Свободный драйвер используется для доступа к оборудованию, ввиду отсутствия соответствующей реализации API в Windows

Встроенный в операционную систему Windows антивирус Defender начал блокировать работу открытого драйвера WinRing0, который применяется во множестве популярных программ для управления RGB-подсветкой, вентиляторами и для мониторинга.

WinRing0 используется в десятках официальных приложений, как свободных, включая OpenRGB, Libre Hardware Monitor, FanControl, так и пропиетарных, таких, как SignalRGB и Razer Synapse 3. Разработчикам приходится задействовать данный драйвер, поскольку он является единственной возможностью получить доступ к оборудованию, так как соответствующего API в Windows просто напросто не существует.

Примечательно, что WinRing0, написанный автором CrystalDiskMark, был принят Microsoft. По словам последней проблема заключается в том, что любая программа, используя WinRing0, может получить контроль над железом или повысить свои привилегии.

На этом фоне некоторые разработчики начали применять меры. В частности, SignalRGB решилась на переход на собственный пропиетарный драйвер. А SteelSeries вообще отказалась от вывода мониторинга на экраны своих устройств.

Автор WinRing0 модифицировал драйвер таким образом, что для его выполнения теперь требуются права администратора. К сожалению, из-за внедрения Microsoft новой политики в отношении подписи драйверов, подписать обновленную сборку WinRing0 несколько затруднительно.

Компания HYTE взяла ситуацию в свои руки и взвалила на себя бюрократические процедуры, заявив о публикации подписанного WinRing0 и свободном доступе к нему. Даже если это произойдет, ПО для управления оборудованием теперь придется выполнять от имени администратора.

Существует аналог WinRing0, именуемый inpout32, который не блокируется средствами Windows, но он не по нраву популярным анти-читам в играх. Например, Vanguard от Riot Games, применяемому в Valorant.

#windows #программное обеспечение #софт #драйвер #антивирус
Источник: opennet.ru
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