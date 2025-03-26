Так как приставка Elite по мнению Qualcomm должна относиться исключительно к топовым девайсам

В прошлом году Qualcomm совершила переход от флагманского Snapdragon 8 Gen 3 к следующему ультрамощному SoC Snapdragon 8 Elite. Многие по инерции думали, что урезанная версия последнего топа получит наименование Snapdragon 8s Elite, однако производитель решил сделать по иному.

В общем и целом, будет существовать только один мобильный процессор с обозначением Elite, до тех пор, пока в октябре не появится его продолжатель. То есть, можно сказать, что вообще вся линейка Elite будет эксклюзивной и флагманской.

По мнению Qualcomm, не супертоповые SoC, такие, как следующий 8s, не могут носить имя Elite. В итоге новый чип для средне-бюджетных смартфонов получит название Snapdragon 8s Gen 4. Предполагается, что он выйдет в апреле, а первые аппараты на его основе появятся уже в середине следующего месяца.

Snapdragon 8s Gen 4 будет производиться по техпроцессу 4 нм, а в основу CPU лягут исключительно большие ядра, как и в случае с MediaTek Dimensity 8400. Главным ядром в единственном экземпляре станет Cortex-X4 с частотой 3,21 ГГц. Рядом с ним разместятся остальные 7 ядер Cortex-A720, три их которых будут работать на частоте 3,01 ГГц, два на 2,8 ГГц, и оставшаяся пара на 2,02 ГГц.

За графические возможности Snapdragon 8s Gen 4 будет отвечать GPU Adreno 825 из того же поколения, что и топовый Adreno 830. Он получит SLC-кеш (System Level Cache) в 6 МБ и L3-кеш в 8 МБ и, разумеется, уступит Andreno 830. Примерная производительность Adreno 825 в Antutu ожидается на уровне выше 2 млн баллов.