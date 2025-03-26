Она послужит не только для развлечений, но и для сбора ценных для компании данных

На Азиатском форуме в Боао анонсирована гарнитура смешанной реальности Vision от Vivo, которая пока что представлена в форме макета, призванного продемонстрировать дизайн будущей новинки. Что касается готового изделия, то первый готовый прототип должен появиться в середине 2025 года.

По словам компании, целью создания новой гарнитуры является расширение возможностей пространственных вычислений в реальном времени для инновационных приложений в сфере не профессиональной робототехники.

Кроме Vision на выставке также представили видение технологии 6G и смартфон X200 на базе Snapgragon 8 Elite. Исполнительный вице-президент Vivo Ху Байшань рассказал, что индустрия смартфонов в Китае является мини-отражением технологических инноваций, происходящих в стране.

Байшань отметил передовое место Vivo среди прочих компаний в данной сфере, указав на обслуживание ей 500 млн пользователей на 60 рынках.

В ходе форума также была упомянута стратегия Vivo по формированию подразделения Robotics Laboratory, которое будет заниматься производством роботов с "мозгом" и "глазами", используя наработки AI LLM и пространственно-вычислительные возможности, получаемые при помощи Vivo Vision.

Эти данные планируется совмещать с набором ИИ-моделей Blue Technology Matrix (BlueImage, BlueLM, BlueOS, BlueChip и BlueVolt) , чтобы технологии вышли из лабораторий и внедрились в повседневную жизнь пользователей.