Судя по ним, что-то студия определенно готовит

Похоже, что мечты фанатов культовой серии Half-Life начинают осуществляться. Сообщается, что следующая часть в лице Half-Life 3, возможно, готовится к скорому выходу и игру начали полировать с целью оптимизации.

Неанонсированный проект HLX засветился в новом видео Гейба Фолловера, который рассказал о новых открытиях, найденных в текущих играх студии.

Среди них появление групп hlx, hlxaudio и hlxartists во внутренних системах Valve, внедрение новых консольных команд в коде, связанных с оптимизацией и регулированием поведения NPC, динамическая навигационная сетка, деформируемые объекты (props), продвинутая динамическая система отрисовки волос и многое другое.





Данные сведения указывают на то, что Half-Life 3 скоро выйдет, и что она будет довольно прокачанной с точки зрения технических деталей и остального. Таким образом, долгожданное завершение истории Гордона Фримена станет эпичным.

Впрочем, скептики не склонны верить в разработку Half-Life 3. Они считают, что Valve скорее может выпустить что-то вроде спин-оффа Half-Life Alyx. Так или иначе, надежды фанатов на выход HL3 не угасают, хотя их самих с каждым годом становится все меньше.