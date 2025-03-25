Продукция AMD нравится геймерам гораздо больше

В последние годы видеокарты AMD не имели большого успеха у ПК-игроков, однако, с выходом Radeon RX 9000-й серии ситуация в корне поменялась. Теперь NVIDIA осталась не у дел, так как энтузиасты начали буквально сметать новинки AMD с полок.

Это подтверждается данными продаж магазина Mindfactory, являющегося одним из крупнейших ритейлеров Германии. Только в понедельник им было реализовано 105 видеоускорителей Radeon RX 9070 XT, включая XFX RX 9070 XT Quicksilver, PowerColor RX 9070 XT Hellhound и XFX RX 9070 XT Mercury Magnetic Air RGB.

Эта цифра значительно контрастирует с жалкими 10-ю проданными GeForce RTX 5070 Ti за аналогичный период. Хотя GeForce RTX 5070 Ti немного быстрее, в среднем на 9% по данным TechPowerUp, разница с Radeon RX 9070 XT в $250-300 совершенно не соответствует перевесу по FPS в играх.

Вместе с тем самым продаваемой моделью NVIDIA стала GeForce RTX 5090 с эксклюзивной производительность и такой же исключительной ценой в €2990 в наиболее доступной версии Palit GameRock.

В общем, при наличии более дешевых конкурентов оказывается, что GeForce RTX 5000 не так уж и популярны. Действительно, зачем переплачивать практически в 1,5 раза за мизерный прирост и аналогичный объем VRAM.