Свежий топ от Samsung заметно превзошел модель предыдущего поколения в различных нагрузках

Компания Samsung выпустила свой новый топовый SSD 9100 Pro, заменяющий популярный у энтузиастов 990 Pro. Согласно тестам TechPowerUp, 9100 Pro, совместимый с PCI-E 5.0 x4, значительно обходит накопитель предыдущего поколения.

К примеру, в игровой нагрузке, демонстрируемой бенчмарком 3DMark Storage, новинка оказывается быстрее на внушительные 39,46%, с результатом 6384 балла против 4574. Схожий результат в ~38% проявляется в тесте PCMark 10 Storage, который отражает производительности диска в смешанной нагрузке.

Средняя скорость работы Samsung 9100 Pro составила 1033,4 МБ/с, против 753 МБ/с у Samsung 990 Pro, что на 37,23% ниже. Судя по диаграммам, новый топ от южно-корейского производителя до 2,18 раз обходит Netac NV7000.

Прогон в DiskBench, где накопителям приходится оперировать 50 ГБ массивом из 31 227 файлов, выявил безусловное лидерство Sasmung 9100 Pro. Здесь он обошел Samsung 990 Pro на 25%.

Что касается линейных скоростей, то за счет наличия 4-х линий PCI-E 5.0, Sasmung 9100 Pro превзошел Samsung 990 Pro на 90% в последовательном тесте записи Crystal Disk Mark. А по скорости чтения первый оказался быстрее практически ровно в 2 раза.

Температура Samsung 9100 Pro без системы охлаждения составила 71 °C. С радиатором это значение упало до 47 °C.

Подводя итоги, TechPowerUp отметили, что хотя новый флагманский SSD от Samsung не является лучшим за свои деньги, он будет отлично смотреться в ультрадорогих высокопроизводительных сборках ПК.