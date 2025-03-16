Блок питания имеет высокую мощность и соответствует последним стандартам

Топовый тайваньский производитель блоков питания Super Flower, наконец, соизволил выпустить в продажу свою новую модель Leadex Platinum 2800W (SF-2800F14HP). Предварительный заказ доступен на Newegg за $899,99.

Super Flower Leadex Platinum 2800W является полностью модульным ATX 3.1 PCI-E 5.1 совместимым БП, предназначенным для построения высокопроизводительных игровых ПК и рабочих станций. Сертификат 80 Plus Platinum обеспечивает КПД в 92% при 50%-ной нагрузке.

Новинка способна выдать до 120 Вт по линиям +3,3V и +5V, а также внушительные 2799,6 Вт по линии +12V. В блоке питания используются качественные японские конденсаторы, что значительно повышает надежность устройства.

Super Flower Leadex Platinum 2800W обладает приличным набором разъемом разъемов, включая семь 8-контактных PCI-E и четыре 12-контактных 12V-2x6. Кроме того, БП оснащен коннектором ATX12VO для питания материнских плат, поддерживающих данный стандарт.

В итоге, Super Flower Leadex Platinum 2800W — это не миф, а реально существующий девайс, доступный для покупки компьютерным энтузиастам. По техническим характеристикам он обходит прочие модели, представленные на рынке, включая EVGA SuperNova 2200W P2.