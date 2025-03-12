Усиление антимонополии может привести к обратному эффекту

Разработчик браузера Firefox компания Mozilla выразила несогласие с предложениями Министерства юстиции США, выдвинутыми в рамках антимонопольного дела против Google, признанного монополистом на рынке поисковых систем.

В рекомендациях упоминается запрет на выплаты разработчикам браузеров за перенаправление трафика в поисковую систему. Mozilla считает, что утверждение этого предложения судом нанесёт удар по независимым браузерам, которые существуют благодаря партнёрским соглашениям с поисковиками.

Вместо стимулирования конкуренции в поисковом сегменте, такое решение может подорвать конкуренцию среди браузеров и усложнить борьбу с доминирующими корпорациями, такими как Google, Apple и Microsoft.

На сегодняшний день существует три конкурентоспособных браузерных движка — Chromium, Gecko и WebKit. Учитывая то, что основным источником финансирования Mozilla является соглашение с Google, запрет на поисковые отчисления может привести к прекращению поддержки движка Gecko и браузеров на его основе.

Это может спровоцировать смену монополиста — например, переход доминирующей роли от Google к Microsoft — и подавление независимых игроков, которые способствуют инновациям в браузерной сфере.

Если Moziila Firefox прекратит существование, Chrome станет единственным браузером для других ОС, включая Linux. И тогда у пользователей, не сидящих на ПО от Apple, останется выбора, на чем выходить в сеть Интернет.