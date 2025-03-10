Новые видеокарты привнесут последние технологии NVIDIA в бюджетный и средний сегменты

Пока зажиточные геймеры наслаждаются GeForce RTX 5090, основная масса ПК-игроков с нетерпением ожидает выхода более доступных версий GeForce RTX 5000. И по данным авторитетного инсайдера Kopite7kimi, самая дешевая модель в виде GeForce RTX 5050 поступит в продажу в течение нескольких недель, а не месяцев, как предполагалось ранее.

Данная карта будет соперничать с Arc B580 и, возможно, частично отнимет долю рынка у уходящей на заслуженный отдых GeForce RTX 4060. Равенство по VRAM с последней делает замену приемлемой, но по скорости новинка все же будет уступать процентов на 20%, учитывая слитые в сеть характеристики, включающие 2560 CUDA ядер у GPU.

Странным здесь выглядит прирост TDP, 115 Вт против 130 Вт у GeForce RTX 5050. По всей видимости, NVIDIA пришлось выжимать из старого 5 нм техпроцесса всё ,что можно, в том числе путем банального увеличения частот. Это снижает привлекательность новой серии видеокарт, но обновленные технологии "зеленых" перевешивают некоторые незаметные на глаз недостатки.

Данных о количестве CUDA-ядер в GeForce RTX 5060 пока нет, но, учитывая уровень TDP в 145 Вт, данная модель может не сильно оторваться от GeForce RTX 5050 и превзойти GeForce RTX 4060 на символическую величину с 26%-ным ростом TDP и сохранением 8 ГБ VRAM.

На её фоне GeForce RTX 5060 Ti выглядит заметно бодрее. Здесь и 16 ГБ VRAM и приличные 4608 CUDA-ядер. Правда, шина осталась прежней 128-битной, что ограничивает потенциал видеокарты в высоких разрешениях. Но в 1080p она определенно будет хороша, поскольку по ядрам всего на 33% уступает GeForce RTX 5070.

То есть она фактически будет на 10% медленнее, чем все еще довольно производительная GeForce RTX 4070. А тут еще и 16 ГБ видеопамяти, что дает GeForce RTX 5060 Ti возможность быть актуальной значительный отрезок времени по "компьютерным меркам".

GeForce RTX 5060 и RTX 5060 Ti получат GDDR7, а GeForce RTX 5050 — GDDR6. Как заявляет ресурс Videocardz.com, анонс GeForce RTX 5050 и RTX 5060 ожидается уже на следующей неделе.