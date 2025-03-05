Indiana Jones and the Great Circle, знаменующая новый класс AAA-игр с неотключаемой трассировкой лучей, оказалась не по зубам новейшей флагманской видеокарте от AMD

AMD сняла эмбарго на публикацию обзоров Radeon RX 9070 XT, и множество технических изданий принялись публиковать тесты производительности видеокарты. Геймеры ожидали, что новинка нанесет сокрушительный дар по позициям NVIDIA, но на деле она проявила себя далеко не лучшим образом.

Да, в нативном рендеринге без применения новейших графических технологий Radeon RX 9070 XT показала себя неплохо, отстав от более дорогой GeForce RTX 5070 Ti Super всего на 6%. Однако, в ААА-проектах новейшего поколения новый "красный" топ продемонстрировал удручающие результаты.

Например, в Indiana Jones and the Great Circle, по полной задействующей трассировку лучей, видеокарта смогла выдать лишь жалкие 7 FPS. В то же время практически равная ей в нативе и имеющая столько же VRAM GeForce RTX 5070 Ti отрисовала 26 FPS.

Таким образом, GeForce RTX 5070 Ti в данной игре оказалась в 3,7 раза быстрее, чем Radeon RX 9070 XT. Это может свидетельствовать о довольно слабой оптимизации архитектуры RDNA 4 под игры с RT, находящейся ближе к уровню RDNA 3, учитывая результаты топовых Radeon RX 7000.

В общем, хотя заявления AMD о том, что Radeon RX 9000 превосходят предыдущее поколение в RT оказались правдой, производительность новинок все равно далека от той, которую показывают конкуренты.