Видеокарта показала более, чем достаточную для комфортной игры частоту кадров на максимальных настройках с трассировкой лучей.

Свершилось то, чего ждали миллионы ПК-геймеров, по совместительству фанатов серии игр Grand Theft Auto. Последняя на данный момент часть франшизы в лице GTA V получила значительное обновление графики.

В игру были добавлены трассировка лучей, DLSS 3 и FSR 1 / FSR 3. Кроме того, была ускорена загрузка, и также была улучшена поддержка высоких разрешений. Среди прочих изменений значатся добавление поддержки контроллера Dual Sense и более высококачественного звукового сопровождения.

Абсолютным рекомендуемым минимумом для запуска игры являются такие видеокарты, как GeForce GTX 1630 и Radeon RX 6400. Но энтузиаст с канала ютуб-канала RandomGaminginHD решил проверить, как себя проявит более популярная GeForce RTX 4060.

После выкручивания настроек на максимум, включая опции трассировки лучей, "народная" модель продемонстрировала приличные 72,3 FPS в целевом разрешении 1080p без применения апскейлеров. При этом показатель 0,1% частоты кадров не падал ниже 30 FPS, то есть даже в тяжелых сценах GeForce RTX 4060 сохраняла более, чем играбельную производительность.

При активации DLSS в режиме качество фреймрейт вырос на 30% и достиг внушительных 94,3 FPS. При незначительном снижении некоторой части настроек и уменьшении качества трассировки лучей с ультра до высокого видеокарта выдала 106,4 FPS в нативном 1080p. В итоге был сделал следующий вывод — GeForce RTX 4060 отлично тянет GTA V Enhanced.