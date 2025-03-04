Создатель C++ Бьёрн Страуструп призвал привести язык в соответствие с современными тенденциями, включающими безопасную работу с памятью

Создатель языка программирования C++ Бьёрн Страуструп призвал комитет WG21, отвечающий за его стандартизацию, принять необходимые действия, направленные на сохранение актуальности C++ в современных условиях, когда широкое распространение получают языки, использующие безопасную работу с памятью.

C++ произошел от языка C, который предлагает высокую производительность, но, вместе с тем, возлагает ответственность за управление памятью целиком и полностью на программиста. С одной стороны это дает преимущество в скорости, а с другой может приводить к критическим ошибкам в коде.

Страуструп считает, что над успеть обновить C++ до 2026 года, так как Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры США и ФБР запланировали миграцию с "опасных языков" на языки, использующие безопасную работу с памятью.

До 2026 года производители ПО должны подготовить план по внедрению в свои продукты техлологий, защищающих от ошибок при работе с памятью, или же перейти на языки, безопасно работающие с памятью.

Реализовать задуманное в C++ должны помочь профили, которые по действию похожи на флаги "-Wall" и "-Wextra", но в отличие от них могут применяться на уровне запрета определенных возможностей языка. Профили можно применять для конкретных участков проектах, содержащих небезопасный код.

К примеру, с помощью них можно запретить использовать в коде сырые указатели и массивы, приведение типов и другие потенциально опасные конструкции. Профили также позволят устранить такое явление, как обращение к неинициализированным переменным.