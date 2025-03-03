Её популярность за месяц заметно прибавилась, что позволило ей обойти GeForce RTX 3060

В прошлом месяц наиболее популярной видеокартой среди ПК-игроков была "народная" GeForce RTX 3060. Однако внушительный объем VRAM не надолго задержал пользователей, и они все же переметнулись на более производительную и продвинутую GeForce RTX 4060.

12 GB GDDR6 памяти в GeForce RTX 3060 оказались не нужны, но больший FPS с генератором кадров пришелся по вкусу. Действительно, зачем играть в тот же Alan Wake 2 с 23 FPS, когда можно делать это с 50 FPS, заплатив столько же денег.

Среди высокопроизводительных графических ускорителей отметилась GeForce RTX 4070, которая сейчас стоит всего на 20% дороже, чем на момент выхода почти два года назад. Популярность данной карты заключается в том, что она самая дешевая из тех, что предлагают высокий FPS на ультра настройках с RT почти во всех ААА-играх в 1080p.

Вместе с тем, геймеры с февраля начали отказываться от всех Radeon за исключением Radeon RX 6750 GRE 10GB. Каждая модель скинула хоть и небольшую, но определенную долю процента. Это может указывать на желание даже заядлых фанатов "красного" лагеря приобщиться к "графонию" с лучами.

Старые модели, такие, как GeForce GTX 1060 и 1660 Super, также теряют пользователей. Особенно показательна в этом плане GeForce RTX 1650, доля которой рухнула на 1%, до 2,46% от общем массы. Здесь, по всей видимости, сыграл свою роль не особо мощный GPU, который толком не тянет современные игры, а новейшие проекты вроде Indiana Jones and the Great Circle на ней и вовсе не запускаются.