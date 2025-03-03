Установленная NVIDIA MSRP в $749 не понравилась партнерам компании

GeForce RTX 5070 Ti должна была стать одной из наиболее интересных за счет скорости, наличия 16 ГБ VRAM и цены в $749. Однако, вендоры, которые вначале послушались NVIDIA, начали без лишнего шума начать повышать цены на данную модель.

Так, MSI подняла прайс на самую доступную GeForce RTX 5070 Ti 16G SHADOW 3X до $819,99. А самая дорогая GeForce RTX 5070 Ti 16G VANGUARD SOC LAUNCH EDITION стала стоить внушительные $999,99. В этом отношении она практически догоняет GeForce RTX 5080.

Стоимость популярной GeForce RTX 5070 Ti 16G VENTUS 3X OC подняли до $899,99, что на 20% выше MSRP GeForce RTX 5070 Ti. Вкупе с малыми поставками, это все означает еще большую недоступность новых видеокарт.

Вероятно, данные действия со стороны брендов стали вынужденной мерой. Уменьшение продаваемых карт из-за скромных отгрузок GPU не отражается положительно на финансах компаний, а зарабатывать им все же надо.

В линейке GeForce RTX 5000 NVIDIA, фактически, зажала производителей в тиски. С одной стороны на них давит высокая себестоимостью продукции, в том числе из-за дорогой памяти GDDR7. А с другой их подпирает абсолютно невыгодная MSRP в $749.

Поэтому им пришлось поднять цены до минимально приемлемых, отыграв перед этим роль благодетелей. Впрочем, ситуацию может изменить Radeon RX 9070 XT с близкой производительностью, стоящая $599.