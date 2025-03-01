Для этого в паркетнике придется реализовать повадки и стиль легендарного 3-х дверного хетчбека, что непросто

В последнее время в автомобильной сфере наметился массовый переход на кроссоверы, поскольку они пользуются большой популярностью у населения. В погоне за деньгами или от отсутствия лучших идей производители лифтуют всё подряд, включая культовые модели прошлого.

При этом далеко не всегда удается сохранить дух оригинального авто. Примером может служить "овощной" Mitsubishi Eclipse Cross, который только позорит спортивный Eclipse, засветившийся в том числе в серии игр Need for Speed. Не обошел тренд стороной и Volkswagen Scirocco, в том смысле, что фанаты последнего желали бы возрождения хот-хетча в виде более практичного кроссовера.

Генеральный директор концерна Томас Шефер услышал их мнение, но поспешил огорчить, заявив об отсутствии желания в VW делать что-то подобное. "Scirocco — это совершенно особенная модель", — сказал Шефер. "Я могу назвать некоторые другие модели, но, если они не отражают ДНК оригинала, то мы лучше дадим новинке другое имя", — дополнил глава VW.

Последний облик Scirocco, каким большинство его запомнили, не обновляется с 2017-года, когда автомобиль был снят с производства. В автосообществе на заднем плане витали слухи насчет создания электрической версии Scirocco, но они были в большей степени спекулятивными.

Некоторые считают, что кросс-хетч действительно никогда не выйдет... до смены генерального директора. Впрочем, вероятно, в словах Шефера есть доля истины. Созданием неуклюжего Scirocco-образного кроссовера можно легко распугать фанатов и не привлечь тех, кто не знаком с легендой.