Они могут стать основой для построения высокопроизводительных игровых сборок ПК

Компания Micro-Star International (MSI), известная фанатам компьютерного железа по многочисленным материнским платам и видеокартам, представила новые блоки питания с поддержкой последних технологий в данной области.

Новые модели именуются как MEG Ai1600T PCIE5, MPG A1250GS PCIE5 и MPG A1000GS PCIE5. Они получили сертификаты 80 Plus, правда в источнике не указано, какие именно. Но, вероятно, одни из самых топовых, как минимум золотые. Кроме того, блоки проверили на соответствие более совершенным стандартам Cybenetics и PPLP.

Пожалуй главной особенностью новинок стала распайка в них сразу двух современных 16-контактных разъемов 12V-2x6. Далеко не каждый, даже топовый, блок может похвастаться подобной характеристикой.

Пара 12V-2x6 может пригодиться для определенных случаев. Например, запитать несколько GPU для повышения скорости рендеринга в 3D-редакторах. Или подключить будущие топовые видеокарты, которые определенно получат два коннектора 12V-2x6.

Можно долго перечислять все достоинства блоков, составленные маркетологами. Однако, проще сказать, что они могут тянуть высокопроизводительные сборки ПК с флагманскими процессорами и видеокартами, и при этом геймерам не нужно беспокоиться за комплектующие. Приятным бонусом также является наличие подсветки в MSI MEG Ai1600T PCIE5, которая при интеграции с приложением SignalRGB меняется в соответствии с уровнем загрузки системы.

Данных о ценах и сроках появления БП в магазинах на текущий момент нет. Но, к примеру, схожий с MSI MEG Ai1600T блок питания XPG FUSION 1600 TITANIUM с двумя 12V-2x6 стоит в российских магазинах примерно 50-60 тысяч рублей.