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Razg0n
Трамп анонсировал "золотую карту" за $5 000 000, которая открывает путь к получению гражданства США
Она заменит более дешевую программу EB-5 для инвесторов

Президент США Дональд Трамп выдвинул новую инициативу в сфере получения американского гражданства. В настоящий момент в США действует программа EB-5 для иностранных инвесторов, которые планируют закрепиться в стране. Теперь ее хотят заменить на специальную "золотую карту", стоимостью 5 млн долларов.

Программа EB-5 предоставляет иностранцам возможность получения грин-карты за инвестиции в американский бизнес. На начало 2025 года сумма вложений составляет от 800 000 до 1 025 000 долларов.

"Мы будет продавать эту карту. Мы собираемся установить цену на нее в 5 млн долларов", — заявил Трамп. Также он пояснил, что карта будет давать все преимущества грин-карты и откроет путь к получению американского гражданства. "Обеспеченные люди будут приезжать в США, покупая эту карту",  — сказал Трамп.

Министр торговли Говард Лютник также выразил недовольство действующей программой EB-5, назвав ее полной притворства и жульничества, а также способом получить гражданство по низкой цене. "Мы собираемся закрыть программу EB-5 и заменить ее на золотую карту", — сообщил он журналистам.

На вопрос о том, смогут ли россияне получить золотую карту, Трамп ответил положительно. Более подробные детали о карте планируется огласить через две недели.

#трамп #гражданство сша #золотая карта #грин-карта
Источник: smart-lab.ru
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Chihonya
17:44
по вазелин это к Гега Озургетский)))
Сколько будет стоить видеокарта Radeon RX 9070 XT, и почему решающей станет битва FSR 4 vs DLSS 4
Тритон
17:43
Да будут тебе пруфы через 2 дня, готовь вазелин.
Сколько будет стоить видеокарта Radeon RX 9070 XT, и почему решающей станет битва FSR 4 vs DLSS 4
Chihonya
17:42
пруфы
Сколько будет стоить видеокарта Radeon RX 9070 XT, и почему решающей станет битва FSR 4 vs DLSS 4
Chihonya
17:42
ты же нищук известный своей успешностью)
Сколько будет стоить видеокарта Radeon RX 9070 XT, и почему решающей станет битва FSR 4 vs DLSS 4
Тритон
17:41
Вроде как уже слили результаты тестирования Радеонов 9ххх и 5070/5070ти, красные проигрывают по всем дисциплинам.
Сколько будет стоить видеокарта Radeon RX 9070 XT, и почему решающей станет битва FSR 4 vs DLSS 4
ЮРА ОНИЩЕНКО
17:38
Да когда будут доступны 4-х ядерные процессоры АМД с графикой и pci-e 4
Названы все основные характеристики видеокарт AMD Radeon RX 9070 и 9070 XT
Артемий Елистратов
17:37
3050 слабая?Ха-ха.Похоже кто то клея обнюхался.В сборке за 50к на средних-высоких настройках 70+ФПС в играх.Что очень неплохо.
Пользователь Reddit с RTX 5090 увеличил ФПС в 6 раз в некоторых играх, добавив к ней слабую RTX 3050
ЮРА ОНИЩЕНКО
17:32
Да вообще плевать на тех, кто сидит на 60 Гц мониках
Сколько будет стоить видеокарта Radeon RX 9070 XT, и почему решающей станет битва FSR 4 vs DLSS 4
Кирилл Беспалов
17:28
ну да, согласен
Почему у Radeon RX 9070 XT нет шансов, даже если видеокарта AMD будет быстрее GeForce RTX 5070 Ti
Кирилл Беспалов
17:28
когда они привыкли-то это делать? вон, 7800 ХТ, к примеру, по кадрам как 4070, но стоила на 20-30к дешевле. Без лучиков правда, зато всё остальное в порядке
Почему у Radeon RX 9070 XT нет шансов, даже если видеокарта AMD будет быстрее GeForce RTX 5070 Ti
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