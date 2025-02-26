Она заменит более дешевую программу EB-5 для инвесторов

Президент США Дональд Трамп выдвинул новую инициативу в сфере получения американского гражданства. В настоящий момент в США действует программа EB-5 для иностранных инвесторов, которые планируют закрепиться в стране. Теперь ее хотят заменить на специальную "золотую карту", стоимостью 5 млн долларов.

Программа EB-5 предоставляет иностранцам возможность получения грин-карты за инвестиции в американский бизнес. На начало 2025 года сумма вложений составляет от 800 000 до 1 025 000 долларов.

"Мы будет продавать эту карту. Мы собираемся установить цену на нее в 5 млн долларов", — заявил Трамп. Также он пояснил, что карта будет давать все преимущества грин-карты и откроет путь к получению американского гражданства. "Обеспеченные люди будут приезжать в США, покупая эту карту", — сказал Трамп.

Министр торговли Говард Лютник также выразил недовольство действующей программой EB-5, назвав ее полной притворства и жульничества, а также способом получить гражданство по низкой цене. "Мы собираемся закрыть программу EB-5 и заменить ее на золотую карту", — сообщил он журналистам.

На вопрос о том, смогут ли россияне получить золотую карту, Трамп ответил положительно. Более подробные детали о карте планируется огласить через две недели.