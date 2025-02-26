Отличные скоростные характеристики и традиционное безупречное качество

Когда мы говорим о высокопроизводительном игровом ПК, то автоматически подразумеваем использование в нем исключительно твердотельных накопителей от фирмы Samsung. До недавнего момента стандартом для элитных сборок служила модель 990 Pro.

Но она уже не соответствует веяниям времени из-за устаревающего PCI-E 4.0, который ограничивает потенциал SSD от Samsung. Чтобы геймеры не были стеснены дисковой подсистемой, компания собралась и выпустила-таки на рынок абсолютный хит для супертоповых ПК, названный 9100 Pro.

В отличие от 990 Pro, новинка задействует 4 линии PCI-E 5.0, а не две, что сразу положительным образом сказалось на скорости передачи данных. Теперь вместо жалких 7,45 ГБ/с на чтение и 6,9 ГБ/с на запись пользователи получают гораздо более внушительные 14,8 и 13,4 ГБ/с.

Столь высокие характеристики стали возможны не только благодаря PCI-E 5.0 x4, но и комбинации из обновленной флеш-памяти Samsung TLC V8 V-NAND и высокопроизводительного контроллера Samsung Presto. SSD полностью совместим с протоколом NVMe 2.0, включающим множество новых функций для оптимизации и ускорения работы накопителей.

Цены на Samsung 9100 Pro начинаются от $199,99 за модель на 1 ТБ. Диск на 2 ТБ обойдется в $299,99, а 4-терабайтный будет стоить $549,99. Самый емкий, на 8 ТБ, выйдет во второй половине 2025 года, тогда же будет оглашена его стоимость. Ко всем указанным SSD прилагается 5-летняя гарантия от производителя.