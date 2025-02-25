Объединенный результат более чем 400 бенчмарков указал на преимущество CPU от AMD

Портал Phoronix провел независимое сравнение производительности процессоров Ryzen 9000 и Core Ultra 200 в среде Linux. По его итогам стало ясно, что топовый Ryzen 9 9950X работает в свободной ОС в целом быстрее конкурента от Intel.

К примеру, в Blender 4.3 сцена Classroom отрендерилась на Ryzen 9 9950X за 131,33 с, а на Core Ultra 9 285K — за 138,59 с. Компиляция ядра Linux на AMD также выполнилась быстрее: Ryzen'у потребовалось на это 549,97 с, а "синему" флагману — 577,27 с, что больше на 5%.

Сжимал данные Ryzen 9 9950X быстрее на 17,4%: 197403 MIPS против 168088 MIPS у Core Ultra 9 285K. Распаковку же камень от AMD осуществлял еще шустрее, показав 161728 MIPS, что на 28,2% лучше результата Intel'а в 126130 MIPS.

Бенчмарк TensorFlow 2.16.1, отображающий скорость CPU в ИИ-задачах, отдал первое место Ryzen 9 9950X. В свою очередь, Core Ultra 9 285K показал цифры меньшие, чем у Ryzen 7 9700X. Разница между топами от обоих лагерей достигла 37,85%.

В задаче на распознавание лиц в OpenVINO 2024.5 чип от трехбуквенной опередил Intel на 96,2%, а определял пол Ryzen 9 9950X быстрее на 71,6%. Последний также лучше обнаруживал людей в 2,65 раза, транспортные средства в 1,967 раза, велосипедистов в 2,7 раза. Объяснялось преимущество AMD здесь наличием в них набора инструкций AVX-512.

В большинстве кодировщиков аудио, видео и изображений Ryzen 9 9950X также был впереди, как и в огромном множестве других приложений. В итоге по суммарному баллу в более чем 400 бенчмарках процессор от AMD обошел соперника на 18%. Среднее энергопотребление Ryzen'а составило 148 Вт, а Core Ultra — 140 Вт. Однако если пик у первого ограничивался 210 ваттами, то жор второго иногда улетал за 300 Вт.