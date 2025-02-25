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Razg0n
Портал Gamers Nexus назвал запуск GeForce RTX 5000 крайне разочаровывающим
Поскольку в этот раз NVIDIA отнеслась к событию слишком небрежно

Gamers Nexus высказались со своей стороны насчет выпуска графических ускорителей GeForce RTX 5000. По их словам это без преувеличения худший запуск серии видеокарт за время выхода их обзоров с 2014 года, который затмевает даже появление GeForce RTX 2000.

Тогда пользователи столкнулись с бракованной памятью, отсутствием в течение 2-х месяцев игр с трассировкой лучей и повышенными ценами относительно GeForce GTX 1000. Однако, серия GeForce RTX 5000 затмила всех из-за сочетания сразу множества нелицеприятных факторов.

Среди них: использование кабелей питания с характеристиками, не подходящими для 600-ватт мощности; следующий за этим нагрев до 150 ℃ разъемов питания и их оплавление; отключение датчика хотспот; бумажная презентация без появления реальных карт в магазинах; скромные поставки после запуска; фейковые рекомендованные цены; вводящие в заблуждение диаграммы, отражающие производительность GeForce RTX 5000 относительно GeForce RTX 4000; бракованные GPU с урезанным числом ROP, из-за чего FPS в играх мог снижаться на 5%; малый прирост скорости в сравнении с предыдущим поколением и, наконец, драйверы, выводящие видеокарты из строя.

В целом, Gamers Nexus назвали выход GeForce RTX 5000 катастрофическим и отражающим беспрецедентный уровень некомпетентности NVIDIA, либо даже злонамеренный умысел последней.

Если раньше покупка GeForce означала выбор лучшего решения на рынке, то теперь репутация "зеленого" бренда среди геймеров начинается рушиться на глазах. В погоне за прибылью в сфере ИИ NVIDIA, фактически, забила на сегмент видеокарт для ПК. К сожалению, монополия компании остается непоколебимой, и ее продукцию все равно будут сметать по любым ценам.

#nvidia #geforce #видеокарта #rtx
Источник: youtube.com
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