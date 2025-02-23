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Razg0n
Эксперт назвал топ-7 лучших игровых процессоров в 2025 году
Они предлагают наиболее высокий FPS в играх за свою стоимость

Поскольку многие геймеры не знают, какой процессор приобрести для своего игрового ПК, владелец ютуб-канала "Техно-Грааль", являющийся профильным экспертом в данной теме, решил просветить народ и обозначить наиболее оптимальные варианты.

На 7-м месте расположился бюджетный 6-ядерный 12-поточный Ryzen 5 5600, который был назван минимально базовым CPU для современных игр. В разгоне он догоняет более дорогой Core i5-12400F и может быть быстрее него в онлайн-проектах за счет 32 МБ L3-кеша.

6-е место занял 8-ядерный 16-поточный Ryzen 7 5700X3D. По FPS в играх он примерно равен чуть более дешевому Core i5-12600KF, но из-за наличия 96 МБ L3-кеша заметно отрывается от него в баттл-роялях и киберспортивных дисциплинах, например, на 25% в Counter-Strike 2 и на 22% в Escape from Tarkov.

Также в играх он потребляет в два раза меньше энергии, чем разогнанный Core i5-12600KF, всего ~60 Вт, поэтому ему не нужна дорогая материнская плата. Кроме того, Ryzen 7 5700X3D лишь на 8% отстает от лучшего CPU на AM4 в лице Ryzen 7 5800X3D, и также он значительно дешевле него.

Конечно, не стоит собирать ПК с нуля на Ryzen 7 5700X3D. Правильнее рассматривать данный камень исключительно в качестве апгрейда существующей платформы AM4, а для сборки новой системы желательно присмотреться к AM5.

5-ю позицию в топе оккупировал текущий "народный любимец" — 6-ядерный 12-поточный 5-гигагерцовый Ryzen 5 7500F. Данный процессор является стартовым для постройки высокопроизводительной игровой "тачки" на актуальной платформе AM5 с приличным запасом апгрейда.

Благодаря 65-ваттному TDP для Ryzen 5 7500F подойдет даже самая бюджетная материнская плата на чипсете A620. Правда, желательно запастись ОЗУ DDR5-6000+ CL30 для более полного раскрытия потенциала ЦП.

Ближайшие аналоги Ryzen 5 7500F из стана AMD не так хороши, как он. Ryzen 5 7400F греется сильнее из-за термопасты под крышкой, а Ryzen 5 8400F имеет урезанные линии PCI-E и всего 16 МБ L3-кеша. Что касается конкурентов от Intel, Core i5-13400F и Core i5-14400F, то они заметно хуже показывают себя в играх.

4-е место разделили между собой Core i5-14600KF, Ryzen 7 7700 и Ryzen 5 9600X. Core i5-14600KF не имеет смысла без разгона, а это влечет за собой покупку материнской платы на Z-чипсете, способной потянуть оперативную память DDR5-6800+.

В отличие от AMD, "синему" камню нужна высокочастотная RAM, что также ведет к дополнительным тратам. К ним же может привести последующая после сборки настройка BIOS.

6-ядерный Ryzen 5 9600X быстрее более древнего 8-ядерного Ryzen 7 7700 почти во всех играх, особенно онлайновых (CS2, PUBG, Rust), за исключением тяжелых, любящих большое количество ядер, например, Cyberpunk 2077, Starfield и др. Из всей троицы эксперт бы выбрал Core i5-14600KF. Но также он заявил, что если пользователь собирается апгрейдить ПК в будущем, то лучше выбрать AMD.

Наконец, бронзу в топе взял Ryzen 5 7600X3D. Его покупка будет оправдана исключительно для кэшезависимых проектов, таких, как Counter-Strike 2, Escape from Tarkov, Rust и прочих, в разрешении 1080p или 1440p, где он оказывается быстрее Core i5-14600KF.

В остальных играх данный процессор уступает Core i5-14600KF, но сборка на последнем выйдет дороже за счет необходимости его разгона. Можно добавить, что вне кэшезависимых тайтлов Ryzen 5 7600X3D идет рядом с Ryzen 5 7500F.

Серебро в списке лучших процессоров досталось самому быстрому игровому CPU от Intel — Core i9-14900K / KF. Его преимуществами являются внушительная частота "из коробки" в 6 ГГц, а также комбинация из 8 P и 16 E ядер. Правда, жор CPU улетает за 300 Вт, поэтому придется раскошелиться на приличную материнскую плату и 3-х секционную СЖО, желательно на базе Asetek Gen8 (ASUS ROG RYUJIN III 360 ARGB, ASUS ROG RYUO III 360 ARGB, Lian Li Galahad II LCD, Phanteks Glacier One T30 v.2).

В качестве альтернативы Core i9-14900K можно рассмотреть Ryzen 9 9950X, но он дороже и в играх на пару процентов слабее. Текущий "флагман" Core Ultra 9 285K смысла не имеет, так как дает меньше FPS и стоит существенно больше.

Ну и 1-е место в рейтинге самых лучших игровых процессоров очевидно занял Ryzen 7 9800X3D. На его стороне 70-90 Вт TDP в играх, меньшие температуры, чем у Ryzen 7 7800X3D, и самый высокий FPS среди всех CPU на сегодняшний день.

Кроме того, стоимость Ryzen 7 9800X3D уже рухнула ниже цены Core Ultra 9 285K. Для камня AMD подойдет простая материнская плата и DDR5-6000 CL30, что значительно снижает стоимость игрового ПК.

#процессор #топ #cpu #рейтинг
Источник: youtube.com
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