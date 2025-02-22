Материнская плата при этом также была задета

Как известно, новая серия видеокарт ASUS ROG Astral славится двумя аспектами — огромными размерами и неприлично высокой стоимостью. Топовая RTX 5090 Astral обойдется геймерам в более чем в $2800, и то, если удастся найти ее в продаже.

Но дороговизна не всегда равна качеству, что осознал пользователь Reddit по ником Impossible-Weight485, который поделился трагическим случаем касательно своей ASUS GeForce RTX 5090 ROG ASTRAL.

Однажды при элементарном браузинге его компьютер неожиданно отключился, а после перезагрузки видеокарта буквально загорелась и из нее пошел дым. К сожалению, видеозаписей инцидента представлено не было, но пользователь приложил множество фотографий видеокарты после данного происшествия.

"Сегодня днем я играл в игры на своем компьютере. После этого я стал просматривать сайты, и мой ПК внезапно выключился. После перезапуска системника видеокарта была охвачена огнем и начала дымить. После того, как видеокарта была извлечена, я обнаружил явные следы термического воздействия как на самой карте, так и на материнской плате." — рассказал Impossible-Weight485 на сабреддите r/NVIDIA.

Данная проблема не связана с разъемом питания питания или кабелями. Компоненты, которые вышли из строя, находились со стороны разъема PCIe, поэтому оставили отметины на материнской плате, что подтверждает факт возгорания.

Судя по фотографиям, один из многослойных керамических конденсаторов (MLCC) довольно сильно пострадал от огня, что, вероятно, и стало причиной воспламенения на видеокарте. Своеобразным утешением в данном случае можно назвать отсутствие необходимости гадать о причинах последнего, а значит проблема не будет игнорироваться продавцом. Впрочем, Gamers Nexus уже предложили пользователю выкупить карту по полной стоимости без необходимости обращаться по гарантии.

На текущий момент это первый зарегистрированный случай подобного повреждения видеокарт ROG Astral. Ранее владельцы GeForce RTX 5090 уже сталкивались с проблемами, но они касались оплавления разъемов, хотя это также может привести к возгораниям.