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Razg0n
В тесте Geekbench 6 Vulkan Radeon RX 9070 оказалась на уровне Radeon RX 7700 XT
А версия с приставкой XT уступила Radeon RX 7900 XTX

Геймеры всего мира, которым не хватило финансовых средств на NVIDIA, с нетерпением ожидали выхода Radeon RX 9000-й серии. Ведь они должны были стать "копеечными" аналогами мощных GeForce RTX 5000. Однако, сожалению, производительность новых Radeon'ов оказалась чрезвычайно низкой.

Так, в базе популярного бенчмарка Geekbench 6 были опубликованы результаты тестирования новинок в лице Radoen RX 9070 XT и 9070. Новейшая топовая видеокарта от AMD с треском провалилась, набрав жалкие 179178 очков в тесте Vulkan.

Таким образом, она на 31% уступила флагману предыдущего поколения Radeon RX 7900 XTX, показавшем здесь гораздо более внушительные 235279 баллов. Вместе с тем, младшая Radeon RX 9070 продемонстрировала на 27% более худший результат, чем версия с приставкой XT, выбив неприлично малые 140842 балла.

Radeon RX 9070 смогла всего лишь менее, чем на 1% обойти средне-бюджетную Radeon RX 7700 XT, которая по FPS в играх располагается между GeForce RTX 4060 Ti и GeForce RTX 4070. То есть, ни о какой конкуренции с GeForce RTX 5070 речи не идет, а максимум для Radeon RX 9070 — это, вероятно, GeForce RTX 5060 Ti, а по трассировке лучей и вовсе может быть GeForce RTX 5050.

В итоге, новая линейка абсолютно не впечатлила и скорее показала, насколько мощными получились в свое время Radeon RX 7000-й серии. Адепты "красного" лагеря, сидящие на той же Radeon RX 6800 XT уже 4 года, могут проигнорировать Radeon RX 9070 / XT и ждать выхода более производительных карт от AMD.

#amd #radeon #видеокарта #9070 #9070 xt
Источник: wccftech.com
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