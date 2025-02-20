Новое поколение видеокарт NVIDIA демонстрирует заметное преимущество в профессиональных приложениях

Компания NeatLab выпустила 6-ю версию плагина Neat Video, призванного устранять шумы на видео и улучшать качество картинки. Neat Video способен работать в связке с популярными мощными профессиональными видеоредакторами, включая DaVinci Resolve, Final Cut и Premiere Pro.

В новой версии разработчики подтянули производительность на новый уровень, а также поработали над оптимизацией памяти. Neat Video все также может запускаться в среде Linux благодаря совместимости с DaVinci Resolve, а также с приложениями для видеокомпозитинга и создания визуальных эффектов, которые поддерживают плагины OpenFX. Среди них, например, Natron, Autodesk Flame, Mistika, Fusion Studio, Nuke.

Кроме этого NeatLab также обновила свой бенчмарк NeatBench. Теперь он фактически отражает производительность GPU в Neat Video 6. Портал Phoronix решил проверить, насколько возросла скорость работы плагина при его использовании с новыми GeForce RTX 5000, взяв для сравнения с ними видеокарты предыдущих поколений.

В результате выяснилось, что флагманская GeForce RTX 5090 устраняет шумы с помощью Neat Video 6 на 53,8% быстрее, чем GeForce RTX 4090, 56,93 FPS против 37,01 FPS. Вместе с тем GeForce RTX 5080 отстала от топа предыдущего поколения всего на 6,41% и на 30% обошла GeForce RTX 4080.

Исходя из результатов теста, GeForce RTX 5090 и GeForce RTX 5080 превзошли своих предшественниц из GeForce RTX 4000-й серии на столько же, насколько последние оказались быстрее GeForce RTX 3000. То есть прирост производительности в GeForce RTX 5000 сопоставим с тем, который в свое время получили профессионалы с приходом GeForce RTX 4000.